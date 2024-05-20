О нас

Командующий КСИР Ирана Хосейн Салами отправился к месту аварии вертолета Раиси

Командующий КСИР Ирана Хосейн Салами отправился к месту аварии вертолета Раиси Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси.
В регионе
20 мая 2024 г. 01:28
Командующий КСИР Ирана Хосейн Салами отправился к месту аварии вертолета Раиси

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики Ибрагима Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, помимо Салами, на место аварии отправились несколько высокопоставленных офицеров КСИР. Отмечается, что они будут отдавать распоряжения прямо на месте, чтобы ускорить процесс поисков.

Ранее, командующий КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде уточнил, что точное местоположение падения вертолета президента Ирана установлено. Он отметил, что все задействованные в поисково-спасательной операции направляются в район жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SEPAH komandanı İbrahim Rəisinin helikopterinin qəzaya uğradığı yerə gedib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
19 мая 2024 г. 14:17
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
19 мая 2024 г. 14:00
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
19 мая 2024 г. 13:52
Президент: Открытие гидроузла Гыз Галасы и ввод в эксплуатацию гидроузла Худаферин являются историческим событием
Президент: Открытие гидроузла "Гыз Галасы" и ввод в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" являются историческим событием
19 мая 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi