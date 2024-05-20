Командующий КСИР Ирана Хосейн Салами отправился к месту аварии вертолета Раиси

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики Ибрагима Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, помимо Салами, на место аварии отправились несколько высокопоставленных офицеров КСИР. Отмечается, что они будут отдавать распоряжения прямо на месте, чтобы ускорить процесс поисков.

Ранее, командующий КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде уточнил, что точное местоположение падения вертолета президента Ирана установлено. Он отметил, что все задействованные в поисково-спасательной операции направляются в район жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".