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    ​Командующий КСИР: Мысль о том, что "с враждой с США покончено" вызывает обеспокоенность

    До марта будущего года Иран планирует провести 20 военных учений

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "В течение предстоящих 7 месяцев Иран планирует проведение 20-ти военных учений".

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мухаммед Али Джафари в штабе структуры.

    По его словам, 2-3 сентября в Тегеране с участием мобилизованных 50 тыс. человек пройдут военные учения под названием "Саруллах игтидары".

    "Мысль о том, что после подписания соглашения о ядерной программе "с враждой с США покончено" вызывает обеспокоенность", - отметил он. 

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