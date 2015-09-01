​Командующий КСИР: Мысль о том, что "с враждой с США покончено" вызывает обеспокоенность

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "В течение предстоящих 7 месяцев Иран планирует проведение 20-ти военных учений".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мухаммед Али Джафари в штабе структуры.

По его словам, 2-3 сентября в Тегеране с участием мобилизованных 50 тыс. человек пройдут военные учения под названием "Саруллах игтидары".

"Мысль о том, что после подписания соглашения о ядерной программе "с враждой с США покончено" вызывает обеспокоенность", - отметил он.