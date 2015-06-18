Командующие погранвойсками стран СНГ заседают в Душанбе

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ 73-е заседание Совета Командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ открылось сегодня в cтолице Таджикистана Душанбе, сообщает Report cо ссылкой на Avesta.

По информации пресс-центра Главного управления пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, в заседании Совета Командующих пограничными войсками принимают участие руководители пограничных ведомств стран СНГ, в том числе Азербайджана.

В ходе заседания участники обсуждают вопросы взаимодействия, урегулирования кризисных ситуаций на границах, противодействие нелегальной миграции, наркобизнесу, контрабанде.

"Участники обменяются мнениями об обстановке на внешних границах, об актуальных проблемах сотрудничества пограничных ведомств государств-участников СНГ, подведут итоги совместных мероприятий, проведенных в 2014-2015 году, составят план работы на 2016 год", - заявили в ГКНБ Таджикистана.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов о дальнейшем совершенствовании взаимодействия и сотрудничества пограничных ведомств, в сфере обмена информацией о нарушителях государственной границы, о преступных группировках, имеющих транснациональный характер, о незаконной миграции, контрабанде оружия и наркотиков.