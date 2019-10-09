Командировки депутатов Госдумы России в США приостановлены

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до объяснений и извинений американских властей в связи с инцидентом с Ингой Юмашевой, которую допросили в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены", - написала А.Кашеварова.

По ее словам, отменена командировка председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова в США.

"Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения", - добавила советник спикера палаты.