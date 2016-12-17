В Армении командир взвода взял у сослуживца взятку

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Командир взвода N-ской части Геворку Мкртчяну предъявлено обвинение в получении взятки у сослуживца.

Как передает Report, об этом сообщает сообщает пресс-служба Судебного департамента Армении, Геворк Мкртчян пообещал Грегину Айрапетяну помочь в присвоении офицерского звания за взятку в размере $200, походатайствовав у третьего лица.

Получив деньги, Геворк Мкртчян оставил их себе.

Геворку Мкртчяну предъявлено обвинение по ч.1 статьи 178 и ч.1 статьи 38-34-312. Гарегину Айрапетяну предъявлено обвинение по ч.1 статьи 34-312. Дело передано в суд.