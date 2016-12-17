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    В Армении командир взвода взял у сослуживца взятку

    Геворк Мкртчян пообещал Грегину Айрапетяну помочь в присвоении офицерского звания за взятку в размере $200

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Командир взвода N-ской части Геворку Мкртчяну предъявлено обвинение в получении взятки у сослуживца.

    Как передает Report, об этом сообщает сообщает пресс-служба Судебного департамента Армении, Геворк Мкртчян пообещал Грегину Айрапетяну помочь в присвоении офицерского звания за взятку в размере $200, походатайствовав у третьего лица. 

    Получив деньги, Геворк Мкртчян оставил их себе.

    Геворку Мкртчяну предъявлено обвинение по ч.1 статьи 178 и ч.1 статьи 38-34-312. Гарегину Айрапетяну предъявлено обвинение по ч.1 статьи 34-312. Дело передано в суд.

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