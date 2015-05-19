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    Командир таджикского ОМОН задержан при попытке перейти в Сирию

    Гулмурод Халимов был задержан в Турции с поддельным паспортом

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Командир Отряда милиции особого назначения МВД Таджикистана Гулмурод Халимов был задержан в Турции и экстрадирован в Таджикистан.

    Как отмечает Report со ссылкой на сайт Авеста, Гулмурод Халимов был задержан в Турции с поддельным паспортом, и хотел под чужим именем и фамилией поехать в Сирию.

    Официальный Душанбе не подтвердил и не опроверг эту информацию.

    Ранее сообщалось, что Г.Халимов собрал свою команду из почти 10 человек, все жители Таджикистана, в основном безработные, и 1 мая вылетел в Москву. 

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