Командир потерпевшего крушение самолета "Ан-12" помогал армянам во время оккупации азербайджанских земель

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Командир грузового самолета "Ан-12", потерпевшего крушение в Южном Судане, гражданин Армении Геворг Томасян помогал армянам во время оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Согласно информации, Геворг Томасян возил на вертолете раненых армян из Нагорного Карабаха, доставлял им медикаменты. Также сообщается, что он служил в советских войсках в Афганистане.

Отметим, что разбившийся в Южном Судане грузовой самолет "Ан-12" принадлежал армянской авиакомпании Ala İnternational Ltd. На его борту было 18 человек, в том числе 6 пилотов. Из 6 погибших членов экипажа пятеро были гражданами Армении, один - гражданин России. Так как самолет упал на дом, погибло свыше 50 человек.