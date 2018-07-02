Командир части и еще пять военных задержаны в Армении по подозрению в крупных хищениях

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Командир N-ской воинской части минобороны Армении подозревается в особо крупном хищении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

По данным комитета, подозреваемый - полковник, вступив в сговор с майором своей же части (руководитель топливно-смазочной службы), отдал приказ соответствующим подчиненным в период с января по июнь текущего года меньше эксплуатировать военную технику, чем предполагалось по плану. Сэкономленные в результате 24 тонны дизельного топлива полковник продал, причинив государству ущерб на сумму 18 тысяч 450 долларов.

В результате майор, полковник и еще четверо военных задержаны. Еще два человека проходят подозреваемыми в соучастии, они отпущены под подписку о невыезде.

Ведется следствие.