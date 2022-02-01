Команда Пашиняна выдвинула кандидата на пост президента Армении

Правящая партия Армении "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам спикер парламе

Правящая партия Армении "Гражданский договор" приняла решение выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам спикер парламента Ален Симонян, который после отставки Армена Саркисяна начал временно исполнять обязанности главы государства.

"Очень сложно сказать, почему мы выбрали именно кандидатуру Ваагна Хачатуряна. После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я сам думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности", - отметил он.

По словам Симоняна, в правящей партии обсуждали несколько кандидатур на пост президента, "однако в итоге было принято решение выдвинуть Хачатуряна".

Сегодня утром спикер парламента Армении Ален Симонян после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке Саркисяна, которое он представил 23 января. Согласно конституции страны, до выборов нового президента его обязанности будет исполнять спикер парламента.