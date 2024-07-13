Коломина: Решительно поддерживаем нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Решительно поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также переговоры, направленные на установление мира и заключение долгосрочного мирного соглашения между странами.

Решительно поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также переговоры, направленные на заключение долгосрочного мирного соглашения между странами.

Как передает Report, об этом армянской службе "Голоса Америки" заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Решительно поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговоры, направленные на установление мира и заключение долгосрочного мирного соглашения между ними. Мы стремимся направлять наших партнеров по правильному пути. Для нас правильный путь - мирное урегулирование, потому что это принесет стабильность на Кавказе", - сказал Коломина.

Он отметил, что Южный Кавказ имеет непосредственное влияние на Черноморский регион, а "Черное море является регионом стратегических интересов [НАТО]. Поэтому в наших интересах, чтобы регион был стабильным, потому что нестабильность влияет на нас", - сказал он.

На вопрос, видит ли он прогресс в армяно-азербайджанском мирном процессе, Коломина ответил, что настроен оптимистично, видит положительный прогресс, и особо отметил трехстороннюю встречу в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря Блинкена.

"Верю, что прогресс есть. Не знаю, куда это нас приведет, но мы продолжим поддерживать этот процесс, насколько сможем", - заверил спецпредставитель генсека НАТО.