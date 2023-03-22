Коллегия адвокатов Восточного Азербайджана: Последний удар по иранскому режиму нанесет Тебриз

”Последний удар по иранскому режиму нанесет Тебриз".

Последний удар по иранскому режиму нанесет Тебриз.

Как сообщает Report со ссылкой на Guney Azfront, об этом заявил заместитель председателя Коллегии адвокатов Восточного Азербайджана Сина Юсифи.

По его словам, неискренняя позиция Ирана в отношении Азербайджана, его угрозы вызвали недовольство в Южном Азербайджане.

С.Юсифи осудил вмешательство иранского правительства в дела между Азербайджаном и Арменией и предупредил о последствиях:

"Правительство Ирана пытается использовать разногласия между Азербайджаном и Арменией, чтобы избежать внутреннего кризиса. Но вмешательство Тегерана в карабахский вопрос может привести к свержению власти в Исламской Республике”.