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    Количество жертв землетрясения в Иране выросло до 530 человек

    Стихия нанесла значительный материальный ущерб, разрушены около 12 тысяч жилых домов и государственных учреждений© IRNA

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Количество погибших в Иране в результате сильного землетрясения выросло до 530 человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на 13 ноября на границе Ирана и Ирака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. По последним данным, более 7 тысяч человек пострадали.

    Стихия нанесла значительный материальный ущерб, разрушены около 12 тысяч жилых домов и государственных учреждений, нарушена подача электроэнергии.

    В Иране сегодня объявлен траур.

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