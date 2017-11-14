Количество жертв землетрясения в Иране выросло до 530 человек

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Количество погибших в Иране в результате сильного землетрясения выросло до 530 человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на 13 ноября на границе Ирана и Ирака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. По последним данным, более 7 тысяч человек пострадали.

Стихия нанесла значительный материальный ущерб, разрушены около 12 тысяч жилых домов и государственных учреждений, нарушена подача электроэнергии.

В Иране сегодня объявлен траур.