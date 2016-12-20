Количество задержанных в связи с убийством российского посла достигло 6 человек

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Количество задержанных в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова достигло 6 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, это дядя совершившего убийство Мовлуда Мерта Алтынташа.

Согласно информации, он был одним из руководителей школы, подведомственной террористической организации FETÖ в районе Кушадасы провинции Айдын. Эта школа была закрыта после событий 15 июля.

Отметим, что задержаны также мать и сестра убийцы посла.