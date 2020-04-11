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Количество смертей от коронавируса в Армении достигло 13-ти

Количество смертей от коронавируса в Армении достигло 13-ти

В Армении зарегистрировано еще два случая смерти от коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Таким образом,число заболевших коронавирусом в Армении достигло 966, из них 13 человек скончались.

"86-летний и 81-летний пациенты имели коронавирусное заболевание с подтвержденной двусторонней пневмонией. Кроме того, у них были сопутствующие хронические болезни, в том числе, высокое артериальное давление, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца", - написала Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.

Полиция и Служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

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