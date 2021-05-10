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Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении достигло 4 249

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении достигло 4 249 Число выявленных за сутки новых случаев заражения составило 83
В регионе
10 мая 2021 г. 12:25
Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении достигло 4 249

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 219 353. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 9 мая, таких случаев было 219 270. Таким образом, число выявленных за сутки новых случаев заражения составило 83.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 249 (плюс 15 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 205 200. На лечении находятся 8 863 человека. Общее количество проведенных тестов – 1016681.

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