Количество пострадавших при пожаре в Мытищах выросло до 11 человек - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ "Северная" Мытищах превысило десять человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась", - сообщили в центре медицины катастроф, добавив, что у всех ожоги первой и второй степени.

В свою очередь в пресс-службе МЧС также подтвердили информацию об 11 пострадавших.

***14:01

Специалистам МЧС удалось потушить факельное горение на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По предварительным данным Минэнерго, на территории ТЭЦ-27 горит цистерна с маслом, наблюдалось факельное горение высотой до 20 метров на площади 150-200 квадратных метров.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ ранее сообщали, что на территории ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления, в результате чего пострадали 8 человек.