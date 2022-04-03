Количество пострадавших детей в Украине возросло

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине более 250 детей получили ранения.

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине более 250 детей получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 416 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. По состоянию на утро 3 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 158 погибших. Возросло количество раненых - их более 258", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.