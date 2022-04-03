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Количество пострадавших детей в Украине возросло  

Количество пострадавших детей в Украине возросло   Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине более 250 детей получили ранения.
В регионе
3 апреля 2022 г. 12:04
Количество пострадавших детей в Украине возросло  

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине более 250 детей получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 416 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. По состоянию на утро 3 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 158 погибших. Возросло количество раненых - их более 258", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibə nəticəsində 250-dən çox uşaq xəsarət alıb

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