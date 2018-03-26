Количество погибших при пожаре в Кемерово возросло до 64 - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО 3

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 64. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Следственном комитете РФ.

В ведомстве также сообщили, что с начала пожара "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре".

*** 09:40

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 53. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в экстренных службах региона.

"На месте пожара обнаружены тела 53 человек", — сказал собеседник агентства.



*** 08:13

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 48 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

***00:06

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, погибли 37 человек, пострадали еще 43. Около 70 человек числятся пропавшими без вести.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ.

Спасатели прошли три из четырех этажей горящего торгово-развлекательного центра и там не обнаружили тел погибших. Пробиться на четвертый этаж не давала высокая температура.

"Спасатели добрались до четвертого этажа, где находится очаг возгорания, и нашли там тела еще двух погибших — мужчину с мальчиком", — сказал собеседник агентства. Официально эту информацию пока не подтверждают.

СК РФ возбудил уголовное дело.