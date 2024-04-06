О нас

Количество подтопленных домов в Орске превысило 4,4 тыс.

Количество подтопленных домов в Орске превысило 4,4 тыс. Количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек.
В регионе
6 апреля 2024 г. 20:17
Количество подтопленных домов в Орске превысило 4,4 тыс.

Количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"В настоящее время в Орске эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей. Подтопленными остаются более 4 407 домов. На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры", - привела слова Паслера пресс-служба.

Губернатор провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий паводка. Основным стал вопрос обеспечения питьевой и технической водой людей в ПВР и жителей домов, которые будут отключены от водоснабжения для проведения технических работ на водоводе. Ведется работа по обеспечения людей теплыми вещами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Orsk şəhərində 9 qəsəbə su altında qalıb

Другие новости из категории

Слуцкий считает, что Пашинян ведет Армению по пути Украины
Слуцкий считает, что Пашинян ведет Армению по пути Украины
6 апреля 2024 г. 21:04
Зеленский: В Чернигове обсудил с делегацией Конгресса США ситуацию на фронте
Зеленский: В Чернигове обсудил с делегацией Конгресса США ситуацию на фронте
6 апреля 2024 г. 19:21
Таджикистан думает над ответными мерами после введения Турцией визового режима
Таджикистан думает над ответными мерами после введения Турцией визового режима
6 апреля 2024 г. 19:13
MaltaToday: Мальтийский суд поддержал решение Лондонского по судоходной компании Palmali
MaltaToday: Мальтийский суд поддержал решение Лондонского по судоходной компании Palmali
6 апреля 2024 г. 18:53
У 18 жителей подтопленного Орска выявлен норовирус
У 18 жителей подтопленного Орска выявлен норовирус
6 апреля 2024 г. 17:40
В Югре впервые за 100 лет температура воздуха достигла почти плюс 12 градусов
В Югре впервые за 100 лет температура воздуха достигла почти плюс 12 градусов
6 апреля 2024 г. 15:42
Украина планирует произвести более 2 млн БПЛА в этом году
Украина планирует произвести более 2 млн БПЛА в этом году
6 апреля 2024 г. 15:34
СМИ: В партии Пашиняна разочарованы результатами встречи в Брюсселе
СМИ: В партии Пашиняна разочарованы результатами встречи в Брюсселе
6 апреля 2024 г. 14:40
Литва передала Украине бронетранспортеры М-577
Литва передала Украине бронетранспортеры М-577
6 апреля 2024 г. 14:06
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
6 апреля 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi