Количество подтопленных домов в Орске превысило 4,4 тыс.

Количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек.

Количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"В настоящее время в Орске эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей. Подтопленными остаются более 4 407 домов. На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры", - привела слова Паслера пресс-служба.

Губернатор провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий паводка. Основным стал вопрос обеспечения питьевой и технической водой людей в ПВР и жителей домов, которые будут отключены от водоснабжения для проведения технических работ на водоводе. Ведется работа по обеспечения людей теплыми вещами.