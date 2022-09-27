Количество ожидающих проезда через границу РФ с Грузией автомобилей выросло

Количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией в Северной Осетии выросло до 5,5 тыс., в том числе 3,6 тыс. легковых автомобилей.

Количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией в Северной Осетии выросло до 5,5 тыс., в том числе 3,6 тыс. легковых автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в МВД по региону.

"3 600 легковых автомобилей на территории республики [ожидают проезда через границу]. А также 1 900 транзитных большегрузов в регионе, 600 из них на контрольно-пропускном пункте", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник вице-премьер республики Ирбек Томаев сообщил, что на границе скопилось 3,5 тыс. легковых автомобилей, а общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляло 4 891.