Количество обезвреженных в Африне террористов превысило 1500

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В результате операции "Оливковая ветвь", проводимой Вооруженными силами Турции совместно со Свободной сирийской армией в Африне, уничтожено 1528 террористов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Сообщается, что на 27-й день операций обезврежено 43 террориста сирийских крыльев террористической группировки РПК - PYD и YPG, в том числе ИГИЛ.

Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января этого года.