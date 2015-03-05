​Количество авиапроисшествий в России в 2014 году увеличилось на треть

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Количество авиационных происшествий и катастроф в России в 2014 году увеличилось на 31% — до 38 случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные отчета о состоянии безопасности полетов в гражданской авиации в 2014 году Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно данным отчета, в 2013 году в РФ произошло 29 авиапроисшествий и катастроф. Таким образом, в 2014 году данный показатель увеличился на 9 единиц, или на 31%. Количество погибших за год сократилось на 22,5% — до 72 человек.

При этом абсолютный показатель состояния безопасности полетов по всем видам авиационных работ в государствах-участниках соглашения МАК остался примерно на уровне прошлого года, а количество авиакатастроф выросло с 19 в 2013 году до 25 в 2014 году. В то же время, число погибших в катастрофах и авиапроисшествиях за отчетный период существенно сократилось — 81 человек в 2014 году против 126 человек в 2013 году.

В список стран-участников соглашения МАК входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.