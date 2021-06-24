Объявлена первая туристическая столица Тюркского совета

В узбекском городе Коканд сегодня проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств

В узбекском городе Коканд проходит VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Тюркского совета, на мероприятии было решено объявить Коканд первой туристической столицей Тюркского совета.

Эту инициативу озвучил заместитель премьер-министра – министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и попросил участников поддержать его.

Предложение было поддержано всеми участниками заседания.

VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в Коканде 23-24 июня.

Коканд — один из древнейших городов Средней Азии, а также один из крупнейших городов Ферганской области Узбекистана наряду с Ферганой и Маргиланом.