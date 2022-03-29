О нас
Аудио новости

Когда Армения наконец займется Арменией

Когда Армения наконец займется Арменией Youtube-канал VMedia опубликовал очередное видео под названием «Когда Армения наконец займется Арменией», где речь идет о том, что, если Азербайджан в течение всех 30 лет Карабахского конфликта, несмотря на войну и оккупацию, планомерно занимался государс
В регионе
29 марта 2022 г. 22:18
Когда Армения наконец займется Арменией

Youtube-канал VMedia опубликовал очередное видео под названием "Когда Армения наконец займется Арменией", где речь идет о том, что, если Азербайджан в течение всех 30 лет Карабахского конфликта, несмотря на войну и оккупацию, планомерно занимался государственным строительством и развитием экономики, то в Армении огромные ресурсы и силы тратились и тратятся на дешевые провокации.

Как передает Report, авторы перечисляют некоторые из самых бессмысленных армянских действий и заявлений последнего времени, которые не имели никакого практического смысла, а совершались исключительно для того, чтобы нанести имиджевые удары по Азербайджану. Причем в ущерб самим же себе. Ярким примером этого являются грозные обещания Пашиняна построить дорогу в Джебраил. Как иронично отмечают авторы фильма, "исходя из недавних событий, лучше бы Пашинян собирался построить дорогу в Сюнике…".

При этом, в постконфликтный период Армения опять не проявляет конструктивного подхода, направленного на достижение прочного мира в регионе, и ее руководители вновь прибегают к любимым фейковым шоу и провокациям.

"Понятно, что в сознании этих людей ничего не поменялось – они с потрясающим упрямством продолжают следовать провальной тактике, которой уже 30 лет. Так сколько же еще нужно лет, чтобы понять бессмысленность такого подхода – еще 30, 130, 230?", - задаются вопросом авторы канала, отмечая, что "ответы должно найти само армянское общество".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоSaxta şou, təxribat: - Ermənistan nə vaxt öz işi ilə məşğul olacaq

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
24 марта 2022 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi