Когда Армения наконец займется Арменией

Youtube-канал VMedia опубликовал очередное видео под названием «Когда Армения наконец займется Арменией», где речь идет о том, что, если Азербайджан в течение всех 30 лет Карабахского конфликта, несмотря на войну и оккупацию, планомерно занимался государс

Youtube-канал VMedia опубликовал очередное видео под названием "Когда Армения наконец займется Арменией", где речь идет о том, что, если Азербайджан в течение всех 30 лет Карабахского конфликта, несмотря на войну и оккупацию, планомерно занимался государственным строительством и развитием экономики, то в Армении огромные ресурсы и силы тратились и тратятся на дешевые провокации.

Как передает Report, авторы перечисляют некоторые из самых бессмысленных армянских действий и заявлений последнего времени, которые не имели никакого практического смысла, а совершались исключительно для того, чтобы нанести имиджевые удары по Азербайджану. Причем в ущерб самим же себе. Ярким примером этого являются грозные обещания Пашиняна построить дорогу в Джебраил. Как иронично отмечают авторы фильма, "исходя из недавних событий, лучше бы Пашинян собирался построить дорогу в Сюнике…".

При этом, в постконфликтный период Армения опять не проявляет конструктивного подхода, направленного на достижение прочного мира в регионе, и ее руководители вновь прибегают к любимым фейковым шоу и провокациям.

"Понятно, что в сознании этих людей ничего не поменялось – они с потрясающим упрямством продолжают следовать провальной тактике, которой уже 30 лет. Так сколько же еще нужно лет, чтобы понять бессмысленность такого подхода – еще 30, 130, 230?", - задаются вопросом авторы канала, отмечая, что "ответы должно найти само армянское общество".