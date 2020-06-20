Кочаряна отпустили после внесения залога почти в 4 млн. долларов

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна отпустили домой после внесения за него залога в размере 2 млрд драмов (около 4 млн. долларов США). Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба адвокатской команды Кочаряна.

Как уточняется, бывший президент покинул медицинский центр "Измирлян", где проходил послеоперационное лечение и на данный момент находится дома.

"Определенная апелляционным уголовным судом сумма <...> была внесена на депозитный номер суда к концу рабочего дня пятницы" —заявили в пресс-службе.

Накануне Апелляционный суд Армении принял решение об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".