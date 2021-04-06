О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кочарян: Состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше

Кочарян: Состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше «Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным».
В регионе
6 апреля 2021 г. 03:26
Кочарян: Состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше
Роберт Кочарян

«Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным».

Как передает Report со ссылкой армянские СМИ, об этом сказал экс-президент Армении Роберт Кочарян в эфире передачи «Познер» на Первом канале.

«Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием», - сказал Кочарян.

По его словам, с приходом в Армении новой власти армянская сторона начала выдвигать новые требования, примерно в том ракурсе, что все что было до них, обнуляется. Дальше пошла формула, что без участия (сепаратистов) никаких переговоров быть не может, а затем - формула "Карабах – это Армения, и все".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Robert Koçaryan: “Ağlı başında olan insan revanş haqqında düşünməz”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi