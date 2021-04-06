Кочарян: Состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше

«Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным».

«Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным».

Как передает Report со ссылкой армянские СМИ, об этом сказал экс-президент Армении Роберт Кочарян в эфире передачи «Познер» на Первом канале.

«Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием», - сказал Кочарян.

По его словам, с приходом в Армении новой власти армянская сторона начала выдвигать новые требования, примерно в том ракурсе, что все что было до них, обнуляется. Дальше пошла формула, что без участия (сепаратистов) никаких переговоров быть не может, а затем - формула "Карабах – это Армения, и все".