Кочарян сформировал предвыборный блок "Армения"

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии - "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" - объявили сегодня о формировании предвыборного блока

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии - "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" - объявили сегодня о формировании предвыборного блока "Армения", который будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Презентация альянса состоялась в Ереване перед созванным на площади Свободы митингом политических сил, присоединившихся к Кочаряну.

Блок "Армения" возглавит Роберт Кочарян, который и выступит в качестве кандидата в премьер-министры.

