О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кочарян сформировал предвыборный блок "Армения"

Кочарян сформировал предвыборный блок "Армения" Бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии - "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" - объявили сегодня о формировании предвыборного блока
В регионе
9 мая 2021 г. 17:12
Кочарян сформировал предвыборный блок Армения
Роберт Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии - "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" - объявили сегодня о формировании предвыборного блока "Армения", который будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Презентация альянса состоялась в Ереване перед созванным на площади Свободы митингом политических сил, присоединившихся к Кочаряну.

Блок "Армения" возглавит Роберт Кочарян, который и выступит в качестве кандидата в премьер-министры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi