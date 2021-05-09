Кочарян призвал экс-президентов Армении вместе бороться против власти

Бывший президент Армении Роберт Кочарян предложил экс-главам государства Левону Тер-Петросяну и Сержу Саргсяну всеми силами бороться против действующей власти

Бывший президент Армении Роберт Кочарян предложил экс-главам государства Левону Тер-Петросяну и Сержу Саргсяну всеми силами бороться против действующей власти.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Я предлагаю первому и третьему президентам (Тер-Петросяну и Саргсяну - ред.) вместе бороться против этой власти, бороться каждый день, и если намерены бороться, значит достигнем успеха, это будет всеобщим успехом", - сказал Кочарян на презентации своего предвыборного блока "Армения", в который входят партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения".

По словам Кочаряна, для этого не обязательно формирование единого блока, и он решил пойти на выборы отдельным альянсом. "Мы будем приветствовать, если они (экс-президенты – ред.) всей силой вступят в эту борьбу", - отметил Кочарян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.