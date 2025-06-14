Кочарян подал в суд на Пашиняна и Симоняна

Кочарян подал в суд на Пашиняна и Симоняна

Экс-президент Армении Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и спикера парламента Алена Самоняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщается на сайте судебной информации.

Кочарян требует обязать Пашиняна опровергнуть информацию поста в социальных сетях от 5 июня 2025 года о том, что он является взяточником и об этом принято уже решение суда.

Также Кочарян требует изъять у Пашиняна 6 млн драмов ($15 тыс.) в качестве компенсации за причиненный нематериальный ущерб.

Что касается спикера парламента Алена Симоняна, то Кочарян требует обязать его публично извиниться (на официальной странице в социальной сети) за брифинг, в ходе которого глава законодательного органа "опорочил честь и достоинство второго президента". Экс-президент также требует от спикера публичных извинений за клеветнические высказывания. Кочарян требует взыскать с Симоняна 6 млн драмов ($ 15 тыс.) за клевету и 3 млн ($ 7,5 тыс.) за оскорбление и моральный ущерб.

Ален Симонян в ходе брифинга заявлял, что граждане голосуют, чтобы "этот чужак, этот убийца, этот коррумпированный человек, который приехал в Армению на заработки со своей группировкой, не вернулся к власти. Он чужак, его мышление и действия чужды армянам". Спикер парламента заявил, что считает Кочаряна "убийцей, у которого руки в крови, и грабителем".