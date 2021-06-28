Кочарян не намерен мириться с результатами выборов

Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна "Айастан" («Армения») обжалует результаты внеочередных выборов в парламент страны

Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна "Айастан" ("Армения") обжалует результаты внеочередных выборов в парламент страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, требование признать голосование недействительным сторонники Кочаряна подадут в Конституционный суд до 2 июля.

Представители блока заявили, что сомневаются в 200 тысячах голосов, отданных за блок. Это может существенно повлиять на итоги выборов.

Ране 27 июня сообщалось, что ЦИК Армении опубликовал окончательные результаты внеочередных парламентских выборов. На выборах победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она набрала 53,91 процента голосов. За нее проголосовали 687 761 избиратель.

За блок "Армения" же отдали 21,9 процента голосов. Его поддержал 269 481 избиратель.