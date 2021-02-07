Кочарян назвал членов партии Пашиняна "пришедшими с улицы"

Были полные провалы на дипломатическом фронте, переговоры были заведены в тупик, не было места дипломатии. Но это закономерное следствие прихода к власти людей с улицы – людей, не имеющих политического опыта, представлениях о геополитических реалиях. Люде

"Были полные провалы на дипломатическом фронте, переговоры были заведены в тупик, не было места дипломатии. Но это закономерное следствие прихода к власти людей с улицы – людей, не имеющих политического опыта, представлениях о геополитических реалиях. Людей, живущих текущим днем, и главной заботой которых является количество лайков в Facebook".

Как передает Report, об этом бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью "Спутник Армения".

"Был принят целый ряд неправильных решений. Их нужно делить на два этапа – все, что делалось до войны, и то, что делалось в ходе войны", - сказал Кочарян, отвечая на вопрос, что предопределило результат войны в Карабахе.

"44 дня людям врали, что мы побеждаем. До последнего дня не было осознания что мы проигрываем, что у нас масса жертв, убитых, раненых", - отметил он.