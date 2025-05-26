Кобахидзе: За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны

За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны, 9-летнюю потерю суверенитета и авторитарный режим.

За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны, 9-летнюю потерю суверенитета и авторитарный режим.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии принятия присяги призывниками, состоявшейся в День независимости.

Он отметил, что Грузия, восстановив свою свободу и демократию, заложила прочный фундамент для интеграции в Европу.

Кобахидзе напомнил о трудностях, через которые прошла Грузия на пути к независимости. "Грузия восстановила свою независимость, свободу и демократию, что сегодня создает прочную основу для прогресса, развития нашей страны и интеграции в Европу", - отметил он, добавив, что сегодня недоброжелатели Грузии пытаются распространять ненависть между грузинами.