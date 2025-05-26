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Кобахидзе: За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны

Кобахидзе: За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны, 9-летнюю потерю суверенитета и авторитарный режим.
В регионе
26 мая 2025 г. 13:16
Кобахидзе: За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны

За последние 35 лет Грузия пережила 4 войны, 9-летнюю потерю суверенитета и авторитарный режим.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии принятия присяги призывниками, состоявшейся в День независимости.

Он отметил, что Грузия, восстановив свою свободу и демократию, заложила прочный фундамент для интеграции в Европу.

Кобахидзе напомнил о трудностях, через которые прошла Грузия на пути к независимости. "Грузия восстановила свою независимость, свободу и демократию, что сегодня создает прочную основу для прогресса, развития нашей страны и интеграции в Европу", - отметил он, добавив, что сегодня недоброжелатели Грузии пытаются распространять ненависть между грузинами.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Son 35 ildə Gürcüstan dörd müharibə, doqquzillik suverenlik itkisi və avtoritar rejimdən keçib

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