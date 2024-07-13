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Кобахидзе: Высокий рейтинг "Грузинской мечты" гарантирует ей победу на выборах

Кобахидзе: Высокий рейтинг "Грузинской мечты" гарантирует ей победу на выборах Перегруппировки на оппозиционном фланге не помешают победе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой высокий рейтинг.
В регионе
13 июля 2024 г. 19:52
Кобахидзе: Высокий рейтинг Грузинской мечты гарантирует ей победу на выборах

Перегруппировки на оппозиционном фланге не помешают победе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой высокий рейтинг.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"На сегодня наш рейтинг около 60%. В такой ситуации, как бы ни перегруппировалась оппозиция, нашей победе ничего не грозит", - сказал премьер.

По его словам, объединение оппозиции продиктовано ее низкими рейтингами.

"Реальность, которая создалась месяц назад, была такой, что, кроме "Национального движения", ни одна партия не могла преодолеть избирательный барьер. В таких условиях они пытаются объединиться – это логично. Их единственная задача - каким-то образом преодолеть барьер", - уточнил И.Кобахидзе.

Отметим, что на сегодняшний день известно о трех крупных объединениях оппозиционных сил: "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" и объединение 28 консервативно настроенных партий.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.

Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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