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Кобахидзе: Вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня

Кобахидзе: Вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня Интеграция Грузии в НАТО не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны.
В регионе
8 февраля 2025 г. 18:43
Кобахидзе: Вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня

Интеграция Грузии в НАТО не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас вполне четкие внешнеполитические цели. Касательно интеграции в НАТО, сейчас она не стоит на повестке дня из-за решений и подходов западных стран и общего контекста вокруг нас", - сказал премьер.

При этом Кобахидзе отметил, что интеграция в Евросоюз остается "главным внешнеполитическим приоритетом" Грузии.

По его словам, цель стать членом ЕС к 2030 году для Грузии достижима. Он также отметил, что, делая какие-либо шаги, страна взвешивает все "побочные эффекты".

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: NATO-ya qoşulmaq Gürcüstanın gündəliyində deyil

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