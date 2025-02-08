Кобахидзе: Вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня

Интеграция Грузии в НАТО не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны.

Интеграция Грузии в НАТО не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас вполне четкие внешнеполитические цели. Касательно интеграции в НАТО, сейчас она не стоит на повестке дня из-за решений и подходов западных стран и общего контекста вокруг нас", - сказал премьер.

При этом Кобахидзе отметил, что интеграция в Евросоюз остается "главным внешнеполитическим приоритетом" Грузии.

По его словам, цель стать членом ЕС к 2030 году для Грузии достижима. Он также отметил, что, делая какие-либо шаги, страна взвешивает все "побочные эффекты".