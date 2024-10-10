Кобахидзе: Мигранты начнут возвращаться в Грузию примерно через три-четыре года

Активный процесс возвращения мигрантов в Грузию начнется примерно через три-четыре года, чему будет способствовать развитие экономики страны.

Активный процесс возвращения мигрантов в Грузию начнется примерно через три-четыре года, чему будет способствовать развитие экономики страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Как только экономика будет развиваться и разница между экономикой Грузии и стран Западной Европы уменьшится, миграция сразу уменьшится. Я уверен, что через несколько лет, где-то через три-четыре года, начнется активный процесс возвращения мигрантов в Грузию. Главный ключ к этому – развитие экономики", - отметил Кобахидзе.

Возвращение мигрантов на родину является одним из главных приоритетов, и выполнение этой задачи сопряжено с серьезными трудностями, отметил глава правительства.

По данным Национальной службы статистики, за последние 10 лет из Грузии выехали 779,2 тыс. и въехали 534,3 тыс. граждан страны. При этом пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год выехали 100,8 тыс. граждан. В среднем каждый год из Грузии за рубеж мигрирует 70,8 тыс. граждан.