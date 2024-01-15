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Кобахидзе: Власти Грузии придают большое значение развитию отношений с Китаем

Кобахидзе: Власти Грузии придают большое значение развитию отношений с Китаем Власти Грузии придают большое значение развитию отношений с Китаем и визит делегации правящей партии "Грузинская мечта" служит цели обеспечения надлежащего выполнения соглашения о стратегическом партнерстве между странами.
В регионе
15 января 2024 г. 17:41
Кобахидзе: Власти Грузии придают большое значение развитию отношений с Китаем

Власти Грузии придают большое значение развитию отношений с Китаем и визит делегации правящей партии "Грузинская мечта" служит цели обеспечения надлежащего выполнения соглашения о стратегическом партнерстве между странами.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель "Грузинской мечты" и глава делегации Ираклий Кобахидзе.

В рамках визита, который состоится 15-20 января, запланированы встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае. По словам Кобахидзе, представители грузинской делегации уже встретились с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзин Чао и его заместителем Сунь Хайяном, а также с руководством Центра исследований развития Госсовета.

По его словам, есть много областей, где возможно углубление отношений между Грузией и Китаем.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: “Gürcüstan Çinlə əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verir”
Версия на английском языке Kobakhidze: Georgian authorities attach great importance to development of relations with China

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