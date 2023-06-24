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Кобахидзе: Власти Грузии могут только наблюдать за событиями в России

Кобахидзе: Власти Грузии могут только наблюдать за событиями в России Власти Грузии могут только наблюдать за событиями в России.
В регионе
24 июня 2023 г. 13:25
Кобахидзе: Власти Грузии могут только наблюдать за событиями в России

Власти Грузии могут только наблюдать за событиями в России.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Что касается событий, развивающихся в России, мы должны за ними наблюдать. Это единственное, что мы можем сделать. Естественно, я призываю всех к спокойствию. Больше ничего. Безопасность страны защищена, все защищено. Об этом весь этот период заботятся наши ведомства. Государство стойко стоит на защите безопасности", - сказал Кобахидзе.

ФСБ РФ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.

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