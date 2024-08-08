Власти Грузии могут обратиться в прокуратуру для выяснения обстоятельств войны 2008 года

Власти Грузии для выяснения обстоятельств войны 2008 года обратятся в прокуратуру, Конституционный суд или создадут парламентскую комиссию.

Власти Грузии для выяснения обстоятельств войны 2008 года обратятся в прокуратуру, Конституционный суд или создадут парламентскую комиссию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Правовая форма может быть разной, это может быть обращение в прокуратуру, это может быть парламентская следственная комиссия, это может быть обращение в Конституционный суд, можно использовать все инструменты. Общественность получит информацию обо всем этом, но главное, чтобы преступление 2008 года, совершенное режимом "Национального движения" Саакашвили, было полностью расследовано", - заявил премьер-министр.