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Кобахидзе: Вчера все увидели, что в Грузии не будет "национального майдана"

Кобахидзе: Вчера все увидели, что в Грузии не будет "национального майдана" Вчера все увидели, что в Грузии не будет "национального майдана", этот день стал началом конца либерального фашизма в стране.
В регионе
1 декабря 2024 г. 16:03
Кобахидзе: Вчера все увидели, что в Грузии не будет национального майдана

Вчера все увидели, что в Грузии не будет "национального майдана", этот день стал началом конца либерального фашизма в стране.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя вчерашнюю акцию протеста.

Он в первую очередь поблагодарил Министерство внутренних дел и главу ведомства Вахтанга Гомелаури и каждого полицейского за проявленное терпение.

"Хочу откликнуться на события, которые произошли вчера в Тбилиси. Несмотря на тяжелейшее системное насилие, к которому вчера прибегали агрессивные группировки и их иностранные инструкторы, полиция действовала по стандартам выше американских и европейских, и успешно защитила государство от очередной попытки посягнуть на конституционный порядок. Вчера были исправлены недостатки, которые зафиксированы в предыдущие дни, за что я хотел бы еще раз поблагодарить главу МВД и каждого полицейского. Спасибо каждому полицейскому за терпение", - сказал премьер.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Ötən gün hər kəs gördü ki, Gürcüstanda “milli meydan” olmayacaq

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