О нас

Кобахидзе: В Грузии НПО получат вдвое больше финансирования, чем от иностранных доноров

Кобахидзе: В Грузии НПО получат вдвое больше финансирования, чем от иностранных доноров В Грузии для неправительственных организаций, зарегистрировавшихся в реестре "иноагентов" Минюста Грузии, будет создана грантовая программа.
В регионе
9 сентября 2024 г. 18:23
Кобахидзе: В Грузии НПО получат вдвое больше финансирования, чем от иностранных доноров

В Грузии для неправительственных организаций, зарегистрировавшихся в реестре "иноагентов" Минюста страны, будет создана грантовая программа.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

"В целом в интересах страны мы решили учредить грантовую программу для грузинских НПО. Неправительственные организации, которые делают доброе дело и служат интересам грузинского народа, получат вдвое больше финансирования из госбюджета, чем они до сих пор получили от иностранных доноров", - отметил он.

По словам премьера, институциональные и финансовые основы, необходимые для исправной работы грантового фонда, будут подготовлены в ближайшие два месяца, а первые грантовые проекты начнут финансироваться с января 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Gürcüstanda QHT-lər xarici donorlardan aldıqları maliyyədən iki dəfə çox vəsait alacaqlar

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27
Завтра в Баку ожидается ветер, в ряде районов пройдут дожди
Завтра в Баку ожидается ветер, в ряде районов пройдут дожди
8 сентября 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi