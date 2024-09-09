Кобахидзе: В Грузии НПО получат вдвое больше финансирования, чем от иностранных доноров

В Грузии для неправительственных организаций, зарегистрировавшихся в реестре "иноагентов" Минюста Грузии, будет создана грантовая программа.

В Грузии для неправительственных организаций, зарегистрировавшихся в реестре "иноагентов" Минюста страны, будет создана грантовая программа.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

"В целом в интересах страны мы решили учредить грантовую программу для грузинских НПО. Неправительственные организации, которые делают доброе дело и служат интересам грузинского народа, получат вдвое больше финансирования из госбюджета, чем они до сих пор получили от иностранных доноров", - отметил он.

По словам премьера, институциональные и финансовые основы, необходимые для исправной работы грантового фонда, будут подготовлены в ближайшие два месяца, а первые грантовые проекты начнут финансироваться с января 2025 года.