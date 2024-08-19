Кобахидзе: Украина должна пересмотреть решение о высылке посла Грузии из страны

Власти Украины должны пересмотреть свои недружественные шаги по отношению к Грузии, выразившиеся в отзыве в 2022 году украинского посла из Тбилиси.

Власти Украины должны пересмотреть свои недружественные шаги по отношению к Грузии, выразившиеся в отзыве в 2022 году украинского посла из Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Если кто-то и должен пересмотреть решения, так это украинское руководство, которое отозвало посла, что было крайне недружественным решением. Что касается нашего подхода в отношении украинского руководства, то мы останемся в режиме односторонней дружбы, так как это нужно украинскому народу от нас", - заявил премьер.

Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси в марте 2022 года после того, как Грузия отказалась помогать Украине.