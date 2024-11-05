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Кобахидзе: У оппозиции в Грузии нет ресурсов для достижения успеха протестами

Кобахидзе: У оппозиции в Грузии нет ресурсов для достижения успеха протестами Состоявшиеся в Грузии и Молдове парламентские и президентские выборы сильно различаются по уровню конкурентоспособности, свободы и другим критериям.
В регионе
5 ноября 2024 г. 22:44
Кобахидзе: У оппозиции в Грузии нет ресурсов для достижения успеха протестами

Состоявшиеся в Грузии и Молдове парламентские и президентские выборы сильно различаются по уровню конкурентоспособности, свободы и другим критериям.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Пос ТВ".

"Для улицы и победы на выборах нужен один и тот же ресурс, и это поддержка общества. На этих выборах стало наглядно видно, что у них нет никакой гражданской поддержки. Напротив, их поддержка за 4 года сократилась в сравнении с прошлыми выборам, поэтому их ресурс для того, чтобы добиться какого-либо успеха на улице, равен нулю", - сказал премьер.

Кобахидзе добавил, что оппозиция обманывала своих избирателей в том, что побеждает на выборах и теперь им приходится перед гражданами оправдываться.

"Выборы прошли в свободной, беспрецедентно спокойной среде. Это были справедливые, конкурентные выборы. Конечно же, в таких условиях мы не дадим этим политическим силам возможность осуществить какие-то другие процессы", - подытожил он.

Напомним, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, по результатам которых победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" с 53,93% голосов.

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