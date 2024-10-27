Кобахидзе: У международных наблюдателей не возникло вопросов по поводу легитимности выборов в Грузии

Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы в Грузии прошли в конкурентной среде.

Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы в Грузии прошли в конкурентной среде.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы в Грузии прошли в конкурентной среде, все эти заявления достаточно логичны. Они использовали определенные термины и говорили о правительстве, избранном днем ранее, что еще раз доказывает признание наблюдателями выборов в стране. Выборы состоялись. ЦИК вскоре представит окончательные результаты голосования, и страна продолжит свое развитие", - сказал премьер.

Отметим, что миссии ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО фактически признали парламентские выборы в Грузии легитимными, но предупредили, что будут следить за тем, как новое правительство будет следовать европейскому пути.