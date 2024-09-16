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Кобахидзе: Тбилиси приветствует мирный процесс между Ереваном и Баку

Кобахидзе: Тбилиси приветствует мирный процесс между Ереваном и Баку Грузия приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и готова выполнить свою роль по установлению стабильности и мира в регионе.
В регионе
16 сентября 2024 г. 16:13
Кобахидзе: Тбилиси приветствует мирный процесс между Ереваном и Баку

Грузия приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и готова выполнить свою роль по установлению стабильности и мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместном брифинге с армянским коллегой Николом Пашиняном в Тбилиси.

"Грузия поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Тбилиси также приветствует мирный процесс между Ереваном и Баку", - сказал премьер Грузии.

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Версия на английском языке Georgian PM: Tbilisi welcomes peace process between Baku, Yerevan
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: Tbilisi İrəvanla Bakı arasında sülh prosesini alqışlayır

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