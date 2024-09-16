Кобахидзе: Тбилиси приветствует мирный процесс между Ереваном и Баку

Грузия приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и готова выполнить свою роль по установлению стабильности и мира в регионе.

Грузия приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и готова выполнить свою роль по установлению стабильности и мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместном брифинге с армянским коллегой Николом Пашиняном в Тбилиси.

"Грузия поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Тбилиси также приветствует мирный процесс между Ереваном и Баку", - сказал премьер Грузии.