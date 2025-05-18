Кобахидзе: США сэкономили $2,5 млрд благодаря Грузии в Афганистане и Ираке

Соединенные Штаты сэкономили $2,5 млрд благодаря участию грузинских военных в миссиях в Афганистане и Ираке.

Соединенные Штаты сэкономили $2,5 млрд благодаря участию грузинских военных в миссиях в Афганистане и Ираке.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью местному телеканалу "Имеди".

"Американская сторона сэкономила $2,5 млрд благодаря нашему участию в миссиях в Афганистане и Ираке. В то же самое время реальная американская помощь нашей стране со стороны американского бюджета намного меньше $2,5 млрд", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что он не имеет в виду те деньги, которые под видом помощи выделялись Грузии через Агентство по международному развитию (USAID) и Национальный фонд поддержки демократии. По словам премьера, деньги, выделенные через эти организации, тратились на "беспорядки в стране".

Кроме того, по словам главы грузинского правительства, при выполнении военных миссий Грузия потеряла 32 военнослужащих.

"Справедливость - это единственное требование, которое мы выдвигаем администрации президента США Дональда Трампа", - заключил Кобахидзе.