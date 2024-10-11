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Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем

Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности республики мирным путем с учетом присоединения Абхазии и Южной Осетии.
В регионе
11 октября 2024 г. 00:41
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности республики мирным путем с учетом присоединения Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Report, об этом премьер заявил в интервью Общественному вещателю Грузии.

"В 1988, в 1989 и даже в 1990 году никто не верил в то, что Советский Союз мог распасться, однако к концу 1991 года он распался. Многое будет зависеть от конкретных процессов. Я думаю, что восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем является абсолютно реальным", - сказал Кобахидзе.

Напомним, что ранее Россия расширила безвизовый режим для граждан Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün sülh yolu ilə bərpası tamamilə mümkündür

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