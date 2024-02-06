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Кобахидзе: Ряд политиков в Украине добивается ухудшения отношений между Грузией и РФ

Кобахидзе: Ряд политиков в Украине добивается ухудшения отношений между Грузией и РФ Определенные политики в Украине добиваются ухудшения отношений между Грузией и Россией, что вызывает тревогу.
В регионе
6 февраля 2024 г. 15:42
Кобахидзе: Ряд политиков в Украине добивается ухудшения отношений между Грузией и РФ

Определенные политики в Украине добиваются ухудшения отношений между Грузией и Россией, что вызывает тревогу.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.

СГБ Грузии 5 февраля заявила о том, что предотвращена попытка перевозки груза взрывчатки из Одессы в Воронеж. В преступлении подозреваются семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе.

При этом, по его словам, еще более тревожно, когда эти попытки поддерживают представители грузинских НПО, в частности, " Международная прозрачность Грузия".

"Эти люди не могу скрыть своих злых умыслов в отношении государства. Они хотят второго фронта, развития в Грузии тяжелых сценариев", - подчеркнул он.

Комментируя заявление посольства Украины в Грузии, в котором дипведомство призвало Тбилиси воздержаться от политизации дела о перевозке через территорию Грузии взрывчатых веществ в Россию, Кобахидзе отметил, что безопасность Грузии является политическим вопросом.

"Причем тут политизация? Безопасность страны также является политическим вопросом, но политизация тут ни при чем. Если бы у Украины было посольство в Грузии, то она наверно, не сделала бы подобного заявления", – подчеркнул он.

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Версия на английском языке Kobakhidze: Some politicians in Ukraine seeking to worsen Georgia-Russia relations
Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: “Ukraynada Rusiya ilə münasibətlərimizi pisləşdirməyə çalışan qüvvələr var”

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