О нас

Кобахидзе: Резолюция Европарламента - очередная атака на Грузию

Кобахидзе: Резолюция Европарламента - очередная атака на Грузию Резолюция Европейского парламента является очередной атакой на грузинское государство и напоминает нам о тяжелом 9-летнем режиме, управляемом теми же силами.
В регионе
13 февраля 2025 г. 13:31
Кобахидзе: Резолюция Европарламента - очередная атака на Грузию

Резолюция Европейского парламента является очередной атакой на грузинское государство и напоминает нам о тяжелом 9-летнем режиме, управляемом теми же силами.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил журналистам в Дубае.

"Эта резолюция не имеет для нас никакой ценности. Это уже шестая резолюция, принятая Европарламентом, которая направлена против нашей страны. Это очень печальное событие, однако ни нашей стране, ни нашей государственности, ни независимости СМИ в Грузии это ничем не навредит", - заявил Кобахидзе.

По словам главы правительства, режим, действовавший в Грузии до 2012 года, выполнял указания тех же сил, которые сегодня инициируют определенные резолюции в Европарламенте: "Все это сильно влияет на восприятие европейской бюрократии в нашем обществе, и это очень печальное явление".

Кобахидзе выразил надежду, что в будущем Европейский Союз и его институты будут проводить более здравую политику.

Премьер-министр подчеркнул, что экс-президент Саломе Зурабишвили является частью тяжелого политического прошлого страны: "Замечания, содержащиеся в резолюции, не выдерживают критики. Это отражает "трагическую ситуацию", существующую в Европейском парламенте".

Глава правительства добавил, что у Грузии сегодня достойный президент, но определенные силы не могут это принять.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Avropa Parlamentinin qətnaməsi Gürcüstana qarşı növbəti hücumdur, heç bir dəyəri yoxdur

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi