Кобахидзе: Резолюция Европарламента - очередная атака на Грузию

Резолюция Европейского парламента является очередной атакой на грузинское государство и напоминает нам о тяжелом 9-летнем режиме, управляемом теми же силами.

Резолюция Европейского парламента является очередной атакой на грузинское государство и напоминает нам о тяжелом 9-летнем режиме, управляемом теми же силами.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил журналистам в Дубае.

"Эта резолюция не имеет для нас никакой ценности. Это уже шестая резолюция, принятая Европарламентом, которая направлена против нашей страны. Это очень печальное событие, однако ни нашей стране, ни нашей государственности, ни независимости СМИ в Грузии это ничем не навредит", - заявил Кобахидзе.

По словам главы правительства, режим, действовавший в Грузии до 2012 года, выполнял указания тех же сил, которые сегодня инициируют определенные резолюции в Европарламенте: "Все это сильно влияет на восприятие европейской бюрократии в нашем обществе, и это очень печальное явление".

Кобахидзе выразил надежду, что в будущем Европейский Союз и его институты будут проводить более здравую политику.

Премьер-министр подчеркнул, что экс-президент Саломе Зурабишвили является частью тяжелого политического прошлого страны: "Замечания, содержащиеся в резолюции, не выдерживают критики. Это отражает "трагическую ситуацию", существующую в Европейском парламенте".

Глава правительства добавил, что у Грузии сегодня достойный президент, но определенные силы не могут это принять.