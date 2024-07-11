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Кобахидзе: Решение США и ЕС о заморозке финансирования Грузии вызывает сожаление

Кобахидзе: Решение США и ЕС о заморозке финансирования Грузии вызывает сожаление Решение США и Евросоюза приостановить выделение средств Грузии в сфере обороны вызывает сожаление, поскольку не соответствует ожиданиям страны относительно перезагрузки отношений.
В регионе
11 июля 2024 г. 11:37
Кобахидзе: Решение США и ЕС о заморозке финансирования Грузии вызывает сожаление

Решение США и Евросоюза приостановить выделение средств Грузии в сфере обороны вызывает сожаление, поскольку не соответствует ожиданиям страны относительно перезагрузки отношений.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.

По его мнению, эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке, к чему готова грузинская сторона.

"Хотелось бы отреагировать на решение США и Евросоюза приостановить выделение средств в сфере обороны. Это решение является неудачным. Это прискорбно, поскольку оно не оправдывает наших ожиданий в отношении перезагрузки отношений. Я должен еще раз подчеркнуть, что в свете политических событий последних четырех лет эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке. К этому грузинская сторона, наше правительство, государство готовы от начала и до конца и мы ждем следующих шагов", - отметил он.

Кобахидзе выразил надежду на том, что в будущем будут предприняты прагматичные, рациональные шаги, которые будут способствовать возобновлению отношений между США и Грузией.

Отметим, что лидеры стран Евросоюза приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.

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