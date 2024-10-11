Кобахидзе: Рассчитываем проголосовать по импичменту Зурабишвили в декабре

Правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" вынесет на голосование вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили после получения более сотни мандатов в парламенте нового созыва.

Правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" вынесет на голосование вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили после получения более сотни мандатов в парламенте нового созыва.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"После того, как мы получим более ста мандатов в парламенте Грузии, в начале декабря или в конце ноября, когда будет назначена первая сессия, будет проведен ее импичмент", - сказал он.

Кобахидзе добавил, что импичмент будет носить символический характер, поскольку у Зурабишвили и так истекают полномочия к концу года.

"Срок ее полномочий будет сокращен примерно на один месяц", - заявил премьер.